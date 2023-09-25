"المنقذ" الجديد خذل "الملكي".. لماذا خيّب بيلينغهام الآمال في "ديربي مدريد"؟

أمام 70 ألف مشجّع في مدرجات ملعب "متروبوليتانو"، سقط "ريال مدريد" في فخ الهزيمة أمام "أتلتيكو مدريد"، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024، ليرفع الـ"روخي بلانكوس" رصيده إلى 10 نقاط، في مقابل تجمّد نقاط "الملكي" عند الرقم 15.

وشهد "الديربي المجنون" مشاركة "المسعف" غود بيلينغهام، الذي "أنقذ" ريال مدريد في العديد من المباريات وساهم في حصد "الميرينغي" للكثير من النقاط، إذ سجل ستة أهداف وصنع واحداً في ست مباريات في كل المسابقات منذ انضمامه من "بوروسيا "دورتموند، لكنه فشل في إنقاذ فريقه سهرة الأحد كما يفعل في كل مباراة، وقدّم واحدة من أسوأ مبارياته مع "الريال"، فلم يتمكن من تسديد أي كرة على مرمى "الروخي بلانكوس"، واكتفى بصناعة فرصة واحدة فقط طيلة المباراة.

لكن هناك أسباب جعلت بيلينغهام يظهر بهذا الأداء، وأهمّها هو المدرب كارلو أنشيلوتي الذي قام بتغيير مركزه دون مبرّر في المباراة، ففي المباريات الأخيرة التي تألّق فيها بيلينغهام، كان يلعب خلف الثنائي الهجومي في طريقة 4-1-2-1-2، لكن أنشيلوتي اعتمد على اللاعب الدولي الإنكليزي أمام "أتلتيكو مدريد" في مركز المهاجم، وهو ما أثرّ سلبياً في مستواه بعكس المباريات السابقة.

وظلّ "بطل ريال مدريد الجديد" كما قال عنه جمهور" الملكي"، عالقاً على اليسار في نفس أماكن تحركات زميله البرازيلي رودريغو غوس، واتضح أن المركز غير مناسب للاعب، قبل أن يتم منحه المزيد من الحرية في الشوط الثاني، لكن في الأخير لم يؤثرّ ذلك أبداً في المباراة ولم يسدّد على مرمى "الأتليتي".

وسجّل ثلاثية "أتلتيكو مدريد" كل من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 4 و46 من ضربتي رأس، وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ 18 من ضربة رأس أيضاً، وقلّص لـ "ريال مدريد" الألماني توني كروس في الدقيقة الـ 35.

وقد بات "الملكي" خصماً مفضّلاً لدى موراتا في المواسم الأخيرة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث يعد فريق "إشبيلية" أكثر خصم سجّل موراتا ضدّه بواقع 6 أهداف، يليه "ريال مدريد" الذي استقبل 5 أهداف.