قناة ريال مدريد تشنّ هجوماً على حكم الديربي

Advertisement

شنّت قناة ريال مدريد التلفزيونية هجوماً كبيراً على الحكم ألبيروخا روخاس، وحكم تقنية الفيديو "الـVAR"، متهمين إياهما بالتسبب في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في مواجهة الديربي التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.وانتقدت قناة ريال مدريد الرسمية (RMTV) أداء الحكم ووصفته بأنه عضو في "دوري نيغريرا" وحكم خافيير تيباس، في إشارة إلى "فضيحة نيغريرا" الشهيرة والمتهم فيها نادي برشلونة بمنح الحكام أموالاً مقابل خدمات للبلاوغرانا.وعبّر النادي الملكي عن طريق قناته عن سخطه لوجود "3 أخطاء ضخمة" ارتكبها الحكم، بوجود خطأ ضد جود بيلينغهام في اللعبة التي تسبق هدف أتلتيكو الأول، وتدخل لخوسيه ماريا خيمينيز لم يحصل فيه على بطاقة حمراء ولمسة يد على ماريو إرموسو داخل المنطقة.