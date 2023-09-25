مدرب باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة مبابي: "كان من الصعب عليه مواصلة اللعب"

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أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الذعر بين جماهير فريقه باريس سان جيرمان بعد تعرضه للإصابة وخروجه من ملعب مباراة مارسيليا، الأحد، في الدوري الفرنسي.وحقق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على مارسيليا برباعية نظيفة، لكنه خسر جهود نجمه الأول كيليان مبابي، الذي غادر المباراة بعد 30 دقيقة من البداية، على إثر تعرضه لإصابة في الكاحل، وحل بدلاً منه زميله البرتغالي جونسالو راموس.وبحسب منصة "أمازون برايم فيديو" الناقلة للدوري الفرنسي، فإن الفحوصات الأولية التي خضع لها مبابي مطمئنة، وتشير إلى أنه تعرض لمجرد كدمة قوية ولم تتطور إلى التواء فى الكاحل.وأشار مصدر خاص إلى أن مبابي قال وهو يغادر ملعب المباراة، "أنا مصاب"، وفى الواقع فإن اللاعب كان لديه بالفعل رباط ضاغط على كاحله منذ بداية المباراة، وهو ما قد يفسر الألم الذي كان يعاني منه.ونقل موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي تصريحات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعد نهاية لقاء القمة أمام مارسيليا، بأن إصابة مبابي لا تدعو للقلق، إنها ليست إصابة خطيرة، ولكن اللاعب شعر ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب.وأضاف إنريكي، أن مبابي تعرض لكدمة، وخرج من الملعب ليغير الضمادة الطبية ليكون قادراً على الاستمرار، قائلاً: "عندما يكون اللاعب غير جاهز بنسبة 100 في المئة، ومعرض لتفاقم الإصابة، فإن استبداله هو القرار الأصح".كما اعتقد إنريكي ان مبابي "سيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات خلال فترة قريبة".ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة، ليقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.