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رياضة

سلة الدوحة الدولية.. "الحكمة" يفوز على "بيروت فيرست كلوب"

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:48
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استهلّ فريق "الحكمة- بيروت" حامل اللقب مشواره في دورة الدوحة القطرية الدولية الثانية، بالفوز على "بيروت فيرست كلوب" 68 - 65 (الأشواط 22 - 12، 35 - 26، 55 - 45، 68 - 65)، في المباراة التي أجريت بينهما عصو اليوم في قاعة نادي الغرافة أمام حشد من أبناء الجالية، ضمن المجموعة الأولى.  
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وتقدّم الحكمة بفارق مريح في معظم فترات المباراة، قبل أن يحقق بيروت عودة قوية في الدقيقتين الأخيرتين، من دون أن يتمكن من تحقيق الفوز.  



وكان أفضل مسجل للفائز اليو ديارا 21 نقطة، وللخاسر الفونسو روي 28 نقطة، وزميله كيني هيث لاعب نادي بيروت سابقاً 27 نقطة. 
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