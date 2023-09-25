نيمار يخطّط للعودة إلى بلاده!

يخطط النجم البرازيلي نيمار، للعودة إلى نادي سانتوس في نهاية الموسم المقبل، من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع نادي الهلال، بسبب نيته العودة إلى ناديه الأم سانتوس على غرار ما فعل مواطنه روبينيو قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010.

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وأوضحت "سبورت" أن نيمار تواصل مع مسؤولي نادي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.