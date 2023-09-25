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رياضة

بسبب رونالدو.. فيدال يهاجم مدرب "مانشستر يونايتد"

Lebanon 24
25-09-2023 | 23:00
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إنتقد التشيلي أرتورو فيدال، لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي لكرة القدم، الهولندي إريك تين هاج بسبب تعامله مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد.


وقال فيدال في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد جاء هذا المدرب بشكل سيء إلى مانشستر يونايتد كيف يمكنك أن يكون لديك كريستيانو رونالدو وتتخلص منه".
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وأضاف: "هكذا هم الرجال الصلع، دائما ما أرى أن الرجال الصلع معقدون للغاية، لديك هداف كرة القدم وتخرجه من الملعب وتجلسه على مقاعد البدلاء".


يذكر أن كريستيانو رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وتوج هدافا لفريق "الشياطين الحمر" في موسمه الأول، بينما سجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي في الموسم التالي، مع قدوم تين هاج، قبل أن يغادر بعد بضعة أشهر فقط من بداية ذلك الموسم، وانضم النجم البالغ من العمر 38 عاما، إلى نادي النصر السعودي.
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