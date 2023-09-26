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رياضة

قرار مفاجئ من لجنة الحكام المصرية بعد شكوى الزمالك

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:09
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استقرت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك، في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك والمقاولون العرب.
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جاء ذلك بعد تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 1-1، الاثنين.

وكشف الزمالك في بيان له أنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للزمالك، وعدم احتساب ضربة جزاء للفريق الأبيض.
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