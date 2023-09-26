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رياضة
بسبب "الهلال".. النجم البرازيلي نيمار ينفجر غضباً فماذا حدث؟
Lebanon 24
26-09-2023
|
08:33
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وقعت مشادة بين مدرب الهلال السعودي جورج جيسوس، واللاعب نيمار دا سيلفا، وقد تقارير صحفية عن وقوع تلك المشادة عقب مواجهة نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي، في ظل غضب المدير الفني البرتغالي جيسوس من مستوى البرازيلي في المباراة.
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لكن لم يصمت نيمار أمام هذه التقارير، فرد بغضب شديد، بعدما رددت صحيفة "سبورت" هذه المزاعم، فكتب في تعليقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "كذب، عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الشائعات، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين لا ينبغي عليها أن تقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة".
وأضاف: "بكل احترام أطلب منكم التوقف عن هذا، لأنها تصرفات تنم عن الكثير من عدم الاحترام".
يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات مع الهلال حتى الآن، صنع خلالها هدفين، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة وتعرض لبعض الانتقادات، خاصةً وأن الزعيم تعادل في اثنتين منها وفاز في لقاء وحيد. (جول)
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