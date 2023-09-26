يكبرها بـ 14 عاماً.. الظاهرة رونالدو يحتفل بزواجه للمرة الثالثة من عارضة أزياء شاهدوا جمالها بالأبيض (فيديو)

احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو، المُلقب بالظاهرة، بزواجه للمرة الثالثة من خطيبته عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس في مدينة إيبيزا الإسبانية في عطلة نهاية الأسبوع.

وكان رونالدو (47عاماً) قد أعلن خطبته من سيلينا (33) في كانون الثاني الماضي، بعد أن تقدم أسطورة "السامبا" بطلب الزواج خلال عطلة في منطقة البحر الكاريبي بعد 7 سنوات من المواعدة.

وهذه هي الزيجة الثالثة لأسطورة السامبا الأربعيني، حيث كان متزوجًا سابقًا من ميلين دومينغيز ودانييلا سيكاريلي.

وتألقت سيلينا بفستان أبيض ضيق أبرز قوامها الرشيق، واعتمدت المكياج الطبيعي الهادئ بشكل أظهر ملامحها الجميلة والمشرقة. (Yallakora)