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رياضة
مساعد مدرب ليفربول: صلاح "معلم".. يحطم الرقم تلو الآخر
Lebanon 24
26-09-2023
|
14:00
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مدح بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفاً على وست هام يوم الأحد 3-1 ما أدى إلى فوز الفريق، معتبراً إياه "معلم" وقائدا.
وأصبح صلاح (31 عاماً) خامس لاعب يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة في كل مباراة ضمن أول ست مباريات لفريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
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وقال ليندرز: إنه يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، ونحن نملك لاعبا مميزا جدا بين أيدينا ومعلم أيضا. إنه قائد.
وسيواجه ليفربول، الأربعاء، في كأس الرابطة فريق ليستر الذي بدأ مساعيه للعودة إلى الدوري الممتاز بشكل قوي، حيث يتصدر الفائز بالدوري الإنكليزي الممتاز 2016 ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد فوزه بسبع من بين أول 8 مباريات. (العربية)
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