لاعب سابق في ريال مدريد.. تقرير صحفي يكشف اسم خليفة أنشيلوتي

أفاد "راديو ماركا" الإسباني، بأن إدارة ريال مدريد استقرت على المرشح المفضل لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي للفريق الملكي، اعتبارا من بداية الموسم المقبل.



وكشف "راديو ماركا"، أن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، بات المرشح المفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي، على مقاعد بدلاء ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل.

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وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وارتبط اسم المدرب الإيطالي المخضرم بقوة بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل.



وأشار الراديو الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد، ليست قلقة من افتقار ألونسو للخبرات الكبيرة في مجال التدريب.



ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "X" تصريحات سابقة لأنشيلوتي عن تشابي ألونسو: "لقد قمت بتدريب تشابي، وهو يقوم بعمل رائع في باير.



إنه يفهم اللعبة جيدًا، ولهذا السبب فهو مدرب جيد جدا.



أتمنى أن يصبح تشابي ألونسو وراؤول وألفارو أربيلوا مدربين لريال مدريد يوما ما. أنا أحبهم جميعا". (روسيا اليوم)