Advertisement

رياضة

غوارديولا ممازحا: إذا تحسنت صحة ظهري ربما ألعب لبعض دقائق

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1111192-638313555712544303.jpg
Doc-P-1111192-638313555712544303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نادي نيوكاسل يونايتد يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم "كاراباو".

ويعاني فريق مانشستر سيتي من الإصابات في الآونة الأخيرة، مما سيدفع المدرب الإسباني إلى إشراك لاعبي البدلاء أو من لاعبي الأكاديمية في مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك".
Advertisement

ومازح بيب غوارديولا، الصحفيين، حول عودته للمستطيل الأخضر كلاعب أمام نيوكاسل يونايتد، بسبب كثرة الإصابات في صفوف فريقه.

وصرح غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "تعد كأس كاراباو مثالية في بداية الموسم، لأنها فرصة للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام"، مضيفا: "عليهم أن يلعبوا 10 دقائق هذا مثالي، لكن لدينا الكثير من الإصابات".

وتابع: "لن أضيع 1% من طاقتي في كأس كاراباو، مثل كايل ووكر وروبن، لعبوا 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، لأنهم مرهقون بالفعل، لا يمكننا أن نخسرهم".

وقال بيب غوارديولا، الذي اعتزل لعبة كرة القدم في عام 2006، مازحا: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين نحتاجهم من الأكاديمية، ربما إذا تحسن ظهري سألعب لبعض الدقائق، سنرى". (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-26
10:41 | 2023-09-26
08:33 | 2023-09-26
04:11 | 2023-09-26
03:09 | 2023-09-26
02:10 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24