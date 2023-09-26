غوارديولا ممازحا: إذا تحسنت صحة ظهري ربما ألعب لبعض دقائق

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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نادي نيوكاسل يونايتد يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم "كاراباو".ويعاني فريق مانشستر سيتي من الإصابات في الآونة الأخيرة، مما سيدفع المدرب الإسباني إلى إشراك لاعبي البدلاء أو من لاعبي الأكاديمية في مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك".ومازح بيب غوارديولا، الصحفيين، حول عودته للمستطيل الأخضر كلاعب أمام نيوكاسل يونايتد، بسبب كثرة الإصابات في صفوف فريقه.وصرح غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "تعد كأس كاراباو مثالية في بداية الموسم، لأنها فرصة للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام"، مضيفا: "عليهم أن يلعبوا 10 دقائق هذا مثالي، لكن لدينا الكثير من الإصابات".وتابع: "لن أضيع 1% من طاقتي في كأس كاراباو، مثل كايل ووكر وروبن، لعبوا 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، لأنهم مرهقون بالفعل، لا يمكننا أن نخسرهم".وقال بيب غوارديولا، الذي اعتزل لعبة كرة القدم في عام 2006، مازحا: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين نحتاجهم من الأكاديمية، ربما إذا تحسن ظهري سألعب لبعض الدقائق، سنرى". (روسيا اليوم)