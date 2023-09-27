ميسي يربك حسابات إنتر ميامي.. هل أصبح جاهزا لخوض نهائي كأس أميركا لكرة القدم؟

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قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن فريقه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" لمعرفة ما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات جاهزا لخوض نهائي كأس أميركا لكرة القدم، الأربعاء، أمام هيوستن دينامو.وتم استبدال ميسي في مباراة إنتر بدوري المحترفين أمام تورونتو قبل الاستراحة بسبب إصابة غير محددة وغاب عن مباراة الأحد الماضي أمام غريمه أورلاندو سيتي.وهناك شكوك حول مشاركة قائد الأرجنتين في نهائي كأس أميركا، حيث يسعى فريقه إلى إحراز لقبه الثاني بعد فوزه بلقب كأس الدوري الأميركي-المكسيكي الشهر الماضي.وقال مارتينو في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سننتظر ليو حتى الغد. حتى اللحظة الأخيرة. سأجلس معه لتقييم حالته. ربما نتوصل إلى اتفاق غدا".وتابع: "هناك 3 أطراف هنا، اللاعب والنهائي ثم ما يأتي بعد ذلك. علينا أن نحاول اتخاذ القرار. هناك دائما مخاطر. لكن علينا تقليلها". (سكاي نيوز عربية)