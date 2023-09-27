موسيالا: أريد المنافسة على الكرة الذهبية

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وأضاف: "أريد أن أكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، إنها خطتي وطموحي". وقال موسيالا خلال تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "خلال سنة أو اثنتين أريد أن أبلغ أعلى مستوى ممكن".وأضاف: "أريد أن أكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، إنها خطتي وطموحي".

وأتم: "هذا هو اعتقادي، آمل أن أتنافس من أجل جائزة الكرة الذهبية". (كووورة)

كشف النجم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.