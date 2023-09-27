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رياضة

موسيالا: أريد المنافسة على الكرة الذهبية

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:33
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كشف النجم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
 
وقال موسيالا خلال تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "خلال سنة أو اثنتين أريد أن أبلغ أعلى مستوى ممكن".
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وأضاف: "أريد أن أكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، إنها خطتي وطموحي".
 
وأتم: "هذا هو اعتقادي، آمل أن أتنافس من أجل جائزة الكرة الذهبية". (كووورة) 
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