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رياضة
موسيالا: أريد المنافسة على الكرة الذهبية
Lebanon 24
27-09-2023
|
04:33
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كشف النجم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وقال موسيالا خلال تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "خلال سنة أو اثنتين أريد أن أبلغ أعلى مستوى ممكن".
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وأضاف: "أريد أن أكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، إنها خطتي وطموحي".
وأتم: "هذا هو اعتقادي، آمل أن أتنافس من أجل جائزة الكرة الذهبية". (كووورة)
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