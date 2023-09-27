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رياضة

ملاكم سوري ينسحب من بطولة بسبب حكم إسرائيليّ

Lebanon 24
27-09-2023 | 05:25
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انسحب الملاكم السوري محمد مليس من مواجهة نظيره البحريني دانيس لابتبوف، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين بسبب إسناد مهمة تحكيم النزال لحكم إسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فإن مليس رفض من الأساس الصعود إلى حلقة النزال بسبب وجود الحكم الإسرائيلي، موضحة أن مدربه محمد غصون قدم اعتراضا للجنة الحكام بهذا الشأن.
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ورفضت لجنة الحكام التجاوب مع الاعتراض السوري وأصرت على الإبقاء على الحكم الإسرائيلي، وهو ما دفع مليس البالغ 30 عاما إلى عدم الصعود إلى الحلقة ومن ثم الانسحاب، ليعلن بعدها الحكم فوز الملاكم البحريني لابتبوف. (روسيا اليوم)
 
 
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