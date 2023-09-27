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رياضة

أطفاله كانوا بداخله... سرقة ساعات فاخرة ومجوهرات وأموال من منزل راموس

Lebanon 24
27-09-2023 | 08:00
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تعرض منزل الإسباني سيرجيو راموس للسرقة الأسبوع الماضي خلال خوضه لمباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة  "ماركا" الإسبانية أنّ "اللصوص هاجموا منزل العائلة، وكان بداخله أطفاله الأربعة والمربية الخاصة بهم، ووفقا للتحقيقات لم يتعرض الأطفال والمربية لأي أذى أثناء عملية السرقة".
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وتم الكشف عن المسروقات التي ضمت الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس الفاخرة والمال الذي كان لدى الزوجين في منزلهما، وتجري حاليا التحقيقات في الجريمة من قبل الشرطة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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