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رياضة

المغرب يفوز باستضافة كأس أمم إفريقيا 2025

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:00
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فاز المغرب بشرف إستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.


وفاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق إستضافة نسخة 2027 من البطولة.
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