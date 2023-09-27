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رياضة

خروج جماعي للمنتخبات العربية من "الآسياد"

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:00
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خرجت المنتخبات الأولمبية لكل من قطر وفلسطين والبحرين من دور الـ16 لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية.

وجاء خروج منتخب قطر على يد نظيره الصيني، صاحب الأرض والجمهور، إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد، سجله المهاجم تاو غيانغلونغ مبكرا، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

بينما خسر "الفدائي" الفلسطيني أمام منتخب هونغ كونغ بهدف وحيد أيضا، سجله المهاجم مات أور، بحلول الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

أما منتخب البحرين فقد ودع الدورة، عقب هزيمته أمام نظيره الكوري الشمالي، في المواجهة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء أيضا.

بينما سيلعب المنتخب الأولمبي السعودي مباراته أمام نظيره الهندي غدا الخميس. (وكالات)
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