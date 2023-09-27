بوتين يمنح الجنسية الروسية لرياضي من كندا

حصل الكندي، كاميرون لي، لاعب نادي أمور الروسي لهوكي الجليد، على الجنسية الروسية، وذلك وفقا لما جاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على وثيقة منح كاميرون لي، الحق في أن يصبح مواطنا لروسيا وفقا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور الاتحاد الروسي.

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وكشف كاميرون لي، في الأول من شهر تموز الماضي، أن مبادرة الحصول على جواز السفر الروسي جاءت منه، لأنه يحب روسيا ومدينة خاباروفسك. مؤكدا أنه راض تماما عن الظروف التي تم توفيرها في نادي "أمور" للاعبي الهوكي، بقوله: "أود أن أصبح جزءا من البلاد. حسنا، وجزءا من ناديه بالطبع.

بدأ كاميرون لي مدافع نادي أمور، مسيرته في الولايات المتحدة، حيث لعب لفريق "بيتسبورغ بينغوينز"، ولكن بسبب قيود فيروس كورونا، انتقل إلى الدوري السلوفاكي على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي أمور في عام 2022. (روسيا اليوم)