في غياب ميسي وألبا.. خسارة إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو

Advertisement

خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستن في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.