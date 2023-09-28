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رياضة

فرحة جنونية لطفل قبل نهائي كأس أميركا المفتوحة.. ما علاقة ميسي؟ (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2023 | 02:53
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ظهر الأطفال في النفق المؤدي لملعب مباراة كرة القدم بين فريقي إنتر ميامي وهيوستن دينامو، الخميس، في سعادة غامرة بعد مصافحة النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي، الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.
 
وأظهر مقطع فيديو ميسي وهو يتحرك رفقة زميله جوردي ألبا، الذي لم يشارك أيضًا في اللقاء للإصابة. ومع مروره بعدد من الأطفال ظهرت السعادة الغامرة عليهم وقفز أحدهم فرحًا بطريقة جنونية بعد مصافحة ميسي.

ولم يتمكن ميامي من الفوز باللقب الثاني مع ميسي، بعد فوزه الشهر الماضي بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية.
 
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