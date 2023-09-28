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رياضة
أنشيلوتي يرد على اتهامات أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
28-09-2023
|
04:38
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رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على اتهامات ميغيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، والذي قال إن الميرينجي يقوم بالضغط على الحكام.
وأصدرت قناة ريال مدريد التلفزيونية تقريرا عن حكم مباراة الملكي مع لاس بالماس، موضحة الأخطاء التي كانت ضد الفريق الملكي.
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وادعى التقرير أن بعض الحكام هم جزء من "أزمة نيجريرا الشهيرة"، مما يشير إلى الفساد ضد ريال مدريد والعمل لمصلحة برشلونة.
وبعد التقرير، اتهم جيل مارين ريال مدريد بالضغط على الحكام وتشويه المنافسة.
وعقب الفوز على لاس بالماس بثنائية نظيفة بالليجا، علق أنشيلوتي، في تصريحات صحفية: "في هذا الصدد، لا ألتفت إلى ما يقوله مالك أو رئيس أتلتيكو، السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما إذا كان الحكام يشعرون بالتأثر".
وأضاف: "أقول ببساطة أنه (ميجيل) ارتكب خطأ كبيرا. لا أحد مثالي". (كووورة)
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