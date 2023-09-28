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رياضة

الدوري اللبناني: تعادل النجمة والراسينغ والانصار والعهد

Lebanon 24
28-09-2023 | 11:56
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 تعثر النجمة المتصدر للمرة الاولى هذا الموسم، بتعادله مع الراسينغ بيروت 1 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم. 
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ورفع النجمة رصيده الى 16 نقطة، والراسينغ الى تسع نقاط. 
 
وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل العهد الوصيف وحامل اللقب مع الانصار الثالث 1 - 1.
 
ورفع العهد رصيده الى 13 نقطة، والانصار الى عشر. 
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