الدوري اللبناني: تعادل النجمة والراسينغ والانصار والعهد

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تعثر النجمة المتصدر للمرة الاولى هذا الموسم، بتعادله مع الراسينغ بيروت 1 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم.ورفع النجمة رصيده الى 16 نقطة، والراسينغ الى تسع نقاط.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل العهد الوصيف وحامل اللقب مع الانصار الثالث 1 - 1.ورفع العهد رصيده الى 13 نقطة، والانصار الى عشر.