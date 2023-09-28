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رياضة

بالفيديو: رونالدو وفنان مصري شهير يلعبان الكرة في إعلان موسم الرياض 2024

Lebanon 24
28-09-2023 | 23:00
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اجتمع الفنان المصري أحمد عز ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، في الإعلان الرسمي لموسم الرياض 2024، المقرر انطلاقه في الشهر المقبل، تحت شعار "توقع أي شيء Big time".

وشارك مستشار الهيئة العامة للترفيه، تركي آل شيخ، الفيديو الدعائي للإعلان عبر حسابه في "تويتر"، مستعرضًا أهم معالم موسم الرياض والفعاليات التي سيشهدها الحضور من مصارعة، وتسوّق، وعالم ديزني، مشيرًا إلى أن هذا الموسم سيكون الأقوى والأضخم مقارنة بالمواسم السابقة.
 
ويظهر عز الذي اختير سفيرًا لموسم الرياض في الشرق الأوسط، في بداية المقطع جالسًا على كرسي ذهبي، ثم يقف ويبدأ السير في أرجاء المكان مبرزًا أهم معالمه.

ويظهر رونالدو، وهو يلعب كرة القدم باحترافية، ثم يركل الكرة بمحاذاة عز، الذي بدوره يشيد بأدائه ويمنحه علامة الامتياز. (فوشيا)
 
 
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