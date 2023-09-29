بسبب "قضية نيغريرا".. مستقبل كارثي ينتظر "برشلونة"!

يبدو أن نادي "برشلونة" الإسباني لم يسلم بعد من تداعيات اتهامه بالفساد مع إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني، اذ عادت القضية الشهيرة المعروفة بـ "قضية نيغريرا" الى العلن من جديد، لتثير الرعب داخل "كتالونيا" بسبب العقوبات المتوقعة على النادي، وبالتحديد من الاتحاد الأوروبي.

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وطوال الأشهر الماضية، سيطرت القضية على الوسط البرشلوني، بعد اتهام النادي وبعض من مسؤوليه الكبار في العاشر من آذار الفائت من قبل السلطات الإسبانية، بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا الذي تتم ملاحقته أيضاً، ليزيد مؤخراً خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق الأولى في مدينة برشلونة، الرعب أكثر في صفوف "البرسا" بعد توجيهه اتهاماً بشكل رسمي الى النادي "الكتالوني"، معتبراً أن مبلغ 7.5 ملايين يورو الذي تم دفعه إلى النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عاماً، يشكّل "جريمة".

وبالإضافة إلى "برشلونة"، فقد تم اتهام جوسيب ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، رؤساء النادي "الكتالوني" السابقين، وخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وأبنائه، بتقديم وتلقي رشاوى. وهذا الاتهام الرسمي من المتوقّع أن يكون له عواقب وخيمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد في موقف الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أكدته صحيفة "as" الإسبانية.

وكان الاتحاد قد وافق على مشاركة "برشلونة" بالأبطال بصورة مؤقتة هذا الصيف، لحين التحقيق في القضية بشكل أكبر، ولكن في الوقت الحالي هناك عقوبتان على النادي "الكتالوني" من المتوقع صدورهما، العقوبة الأولى ستكون تأديبية، والثانية بالحرمان من دوري الأبطال.

وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي للصحيفة الإسبانية، إن المنظمة ستنتظر الحكم النهائي حتى تتمكن من اتخاذ القرار الرسمي، مثلما حدث مع حرمان "أوساسونا" من البطولات الأوروبية، قبل أن تلغي المحكمة الرياضية القرار.

بعد التوجيه الرسمي.. ماذا يدور في الغرف المغلقة في "برشلونة"؟

يحاول البعض معرفة ما يدور في الغرف المغلقة في "برشلونة"، بعدما تم توجيه التهمة بشكل رسمي له في القضية الشهيرة بـ"نيغريرا".

وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عما يدور في النادي بعد توجيه الاتهام رسمياً، موضحة بحسب مصادرها في "البرسا" أنه لم يصل أي خطاب رسمي للنادي بعد بهذا الاتهام. وبحسب الصحيفة نفسها، فإن مسؤولي النادي الإسباني لم يفاجأوا بقرار رئيس محكمة التحقيق، بل أن الفريق القانوني في "برشلونة" يعمل بالفعل منذ أشهر على فرضية توجيه اتهامات رسمية له، وجهّز نفسه لكافة الاحتمالات.