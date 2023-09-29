وقف على جسر مرتفع جدّاً... لاعب كرة قدم هدّد بالإنتحار

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كشفت تقارير صحفية أن لاعب نادي نيس الفرنسي ألكسيس بيكا بيكا هدد بالانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر، صباح اليوم الجمعة، بعد فشل علاقة عاطفية انخرط فيها.وأفادت صحيفة "لو فيغارو" أن النادي أرسل رجال شرطة وإنقاذ وطبيبا نفسيا في محاولة لمساعدة اللاعب.وقالت الصحيفة إن اللاعب "لديه ميول انتحارية" بعد انفصاله عن حبيبته، وهدد بالانتحار قفزا من فوق جسر مانيان، في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا.وذكرت محطة تلفزيون "بي إف إم"، أن اللاعب وقف بالفعل على الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر وهدد بالقفز من فوقه. (سكاي نيوز)