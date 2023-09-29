اللجنة البارالمبية تسمح لروسيا بالمشاركة بنسخة "باريس 2024"

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سيتمكن الرياضيون الروس من المنافسة بفريق كامل أو كمحايدين في النسخة القادمة من ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في باريس 2024، بعد تصويت أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية ضد الإيقاف الكامل لروسيا، يوم الجمعة.ويمهّد هذا القرار الطريق أمام روسيا للمشاركة في باريس، بعد منع رياضييها حالياً من أي منافسات بارالمبية.ولم تعاقب اللجنة الأولمبية الدولية لجنتي روسيا أو روسيا البيضاء أو الأعضاء الروس باللجنة الدولية، لكنها حرمت الرياضيين الروس من المنافسات بعد الحرب على أوكرانيا العام الماضي.وفي آذار الماضي أوصت اللجنة الأولمبية الدولية لأول مرة الاتحادات الدولية بالسماح للرياضيين من البلدين بالعودة. وقالت إن الرياضيين لا يجب أن يعاقبوا بسبب تصرفات حكوماتهم.