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رياضة
برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات وصدارة الليغا
Lebanon 24
29-09-2023
|
19:00
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استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات وتصدر مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-0 في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.
ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد الى صفوف النادي الاندلسي المخضرم سيرخيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.
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وعاد النادي الكاتالوني إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققا فوزه السادس هذا الموسم ورافعا رصيده إلى 20 نقطة ومستعيدا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد السبت في قمة المرحلة.
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