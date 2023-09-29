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رياضة
بسبب انفصاله عن صديقته.. لاعب في الدوري الفرنسي يُهدد!
Lebanon 24
29-09-2023
|
23:00
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أوردت تقارير صحافية أن اللاعب الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب فريق نيس يهدد بالانتحار بعد خيبة أمل وصدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.
وأشار راديو مونت كارلو إلى أن اللاعب وقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض ويهدد بالقفز.
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وتواجد رجال الإطفاء والشرطة في مكان الحادث وتفاوضوا مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بالنزول من الجسر.
وأرسل نيس مختصين نفسيين للتعامل مع الموقف، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحافيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية.
وانتقل بيكا إلى نيس في آب 2022، وشارك مع الفريق في 22 لقاء مسجلا هدفا وحيدا.(العربية)
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