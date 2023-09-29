Advertisement

رياضة

بسبب انفصاله عن صديقته.. لاعب في الدوري الفرنسي يُهدد!

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1112226-638316440874360856.png
Doc-P-1112226-638316440874360856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت تقارير صحافية أن اللاعب الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب فريق نيس يهدد بالانتحار بعد خيبة أمل وصدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.

وأشار راديو مونت كارلو إلى أن اللاعب وقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض ويهدد بالقفز.
Advertisement

وتواجد رجال الإطفاء والشرطة في مكان الحادث وتفاوضوا مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بالنزول من الجسر.

وأرسل نيس مختصين نفسيين للتعامل مع الموقف، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحافيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية.

وانتقل بيكا إلى نيس في آب 2022، وشارك مع الفريق في 22 لقاء مسجلا هدفا وحيدا.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2023-09-30
19:00 | 2023-09-29
16:32 | 2023-09-29
16:26 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
12:00 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24