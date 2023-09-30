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رياضة
قميص ميسي الأعلى مبيعا في الدوري الأميركي
Lebanon 24
30-09-2023
|
04:49
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انعكس وصول ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، على حجم مبيعات قمصان ناديه إنتر ميامي، التي أصبحت الأكثر مبيعا خلال الموسم الرياضي الحالي.
وكانت أقل من ثلاثة أشهر كافية ليصبح قميص الأسطورة الأرجنتينية الأكثر طلبًا على متجر الدوري الأميركي لكرة القدم عبر الإنترنت، يليه قميص جواو كلاوس، لاعب سانت لويس سيتي، وهاني مختار، لاعب نادي ناشفيل، حسبما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية.
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وفي الوقت نفسه، كان أحد القمصان الأكثر رواجًا في السنوات الأخيرة هو قميص اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا مع لوس أنجليس إف سي، ومع ذلك فقد تراجع إلى المركز الخامس خلف سيباستيان دريوسي، لاعب أوستن إف سي.
وانتقل ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، والمتوج بسبع كرات ذهبية إلى نادي إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان.
وبصم الأرجنتيني على بداية رائعة مع فريقه حيث قاده إلى سلسلة انتصارات متوالية، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.
وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.
وساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي شارك فيها إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: الحرة
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