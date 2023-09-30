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رياضة

إنتر ميامي يصدم عشاق ميسي

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:00
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تواجه إدارة نادي إنتر ميامي الأميركي موجة غضب من قبل الجماهير، بعد زيادة أسعار التذاكر الموسمية للموسم المقبل، رغم أن متابعة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، ما تزال تغري كثيرين.
 
وأرسل النادي المملوك من رجل الأعمال خورخي ماس، ونجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، رسائل إلكترونية للمشجعين الخميس الماضي تتضمن تفاصيل أسعار تجديد التذاكر.

وكانت أرخص تذكرة لهذا الموسم 485 دولارا، لكن بحضور ميسي ارتفعت إلى 884 دولارا للمكان وراء المرمى في المباريات ال17 على أرض الفريق، وهذا يعني 52 دولارا للمباراة الواحد.
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أما المقاعد التي توفر رؤية أوسع، القريبة من خط منتصف الملعب، فارتفع سعرها من 3600 دولار إلى 7650، وهناك ارتفاع مماثل في معظم المقاعد الباهظة الثمن. (كووورة) 
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