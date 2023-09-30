الأولوية لمبابي.. ريال مدريد يراقب مهاجم بايرن ميونخ

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وأشارت إلى أن بيريز قد يضغط للتعاقد مع تيل في الصيف المقبل، رغم أن الأولوية لدعم الهجوم لا تزال لصفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن الفرنسي ماتياس تيل (18 عاما) مهاجم بايرن ميونخ، يثير إعجاب فلورنتينو بيريز لدعم هجوم الميرنجي.وأشارت إلى أن بيريز قد يضغط للتعاقد مع تيل في الصيف المقبل، رغم أن الأولوية لدعم الهجوم لا تزال لصفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن القيمة السوقية لماتياس تيل تبلغ 20 مليون يورو، ومن المتوقع أن تكون مفاوضات ضمه من بايرن ميونخ، صعبة للغاية. (كووورة)

وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي.