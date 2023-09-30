Advertisement

رياضة

الأولوية لمبابي.. ريال مدريد يراقب مهاجم بايرن ميونخ

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1112354-638316797926651394.jpg
Doc-P-1112354-638316797926651394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي.
 
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن الفرنسي ماتياس تيل (18 عاما) مهاجم بايرن ميونخ، يثير إعجاب فلورنتينو بيريز لدعم هجوم الميرنجي.
Advertisement

وأشارت إلى أن بيريز قد يضغط للتعاقد مع تيل في الصيف المقبل، رغم أن الأولوية لدعم الهجوم لا تزال لصفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
 
وأوضحت أن القيمة السوقية لماتياس تيل تبلغ 20 مليون يورو، ومن المتوقع أن تكون مفاوضات ضمه من بايرن ميونخ، صعبة للغاية. (كووورة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2023-09-30
12:21 | 2023-09-30
11:30 | 2023-09-30
08:40 | 2023-09-30
08:00 | 2023-09-30
05:30 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24