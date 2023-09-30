Advertisement

رياضة

أنس جابر تتوج بطلة في الصين (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1112370-638316853632741555.png
Doc-P-1112370-638316853632741555.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحرزت النجمة التونسية أنس جابر لقب بطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس "WTA Ningbo Open"، والتي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار.

وجاء تتويج أنس جابر المصنفة الأولى في البطولة، على حساب الروسية ديانا شنايدر، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة فقط.
 
Advertisement
 
وحصدت أنس جابر البالغة من العمر 29 عاما، لقبها الثاني في الموسم الحالي بعد فوزها في دورة تشارلستون الأميركية خلال شهر نيسان الماضي، والخامس في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، ووصلت "وزيرة السعادة" التونسية، إلى النهائي الثالث خلال العالم الجاري والثالث عشر في تاريخها. (روسيا اليوم) 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2023-09-30
12:21 | 2023-09-30
11:30 | 2023-09-30
11:00 | 2023-09-30
08:00 | 2023-09-30
05:30 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24