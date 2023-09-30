أنس جابر تتوج بطلة في الصين (فيديو)

أحرزت النجمة التونسية أنس جابر لقب بطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس "WTA Ningbo Open"، والتي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار.



وجاء تتويج أنس جابر المصنفة الأولى في البطولة، على حساب الروسية ديانا شنايدر، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة فقط.

First Hard-Court Title 💫@Ons_Jabeur defeats Shnaider to claim the crown in Ningbo, her 2nd this season and 5th overall!#NingboOpen pic.twitter.com/d65FECwG0A — wta (@WTA) September 30, 2023 Advertisement

وحصدت أنس جابر البالغة من العمر 29 عاما، لقبها الثاني في الموسم الحالي بعد فوزها في دورة تشارلستون الأميركية خلال شهر نيسان الماضي، والخامس في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، ووصلت "وزيرة السعادة" التونسية، إلى النهائي الثالث خلال العالم الجاري والثالث عشر في تاريخها. (روسيا اليوم)