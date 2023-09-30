نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

واصل نابولي حامل اللقب انتفاضته وحقّق فوزه الثاني توالياً بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية عندما حقق انتصاراً كبيراً على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة، السبت، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل النروجي ليو أوستيغارد (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (51) وجانلوكا غايتانو (88) وماتيو بوليتانو (90+4 من ركلة جزاء) الأهداف.

وارتقى الفريق الجنوبي إلى المركز الثالث موقتاً برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر وميلان اللذين يلعبان لاحقاً أمام ساليرنيتانا ولاتسيو توالياً.

وكان فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية (خسارة وتعادلان)، قبل أن يبدأ تدريجياً في التقاط انفاسه من حلال اكتساح أودينيزي منتصف هذا الأسبوع 4-1.