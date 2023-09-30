Advertisement

رياضة

نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1112396-638316956148856439.jpg
Doc-P-1112396-638316956148856439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واصل نابولي حامل اللقب انتفاضته وحقّق فوزه الثاني توالياً بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية عندما حقق انتصاراً كبيراً على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة، السبت، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

وسجّل النروجي ليو أوستيغارد (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (51) وجانلوكا غايتانو (88) وماتيو بوليتانو (90+4 من ركلة جزاء) الأهداف.

 

وارتقى الفريق الجنوبي إلى المركز الثالث موقتاً برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر وميلان اللذين يلعبان لاحقاً أمام ساليرنيتانا ولاتسيو توالياً.

 

وكان فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية (خسارة وتعادلان)، قبل أن يبدأ تدريجياً في التقاط انفاسه من حلال اكتساح أودينيزي منتصف هذا الأسبوع 4-1.

 

 

وكان لافتاً في المباراة عدم مشاركة أوسيمهن هدّاف الدوري الموسم الماضي أساسياً قبل أن يدخل في الدقيقة 46 مكان الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث فضل غارسيا الدفع به أساسياً على حساب النيجيري. (النهار)

Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:00 | 2023-09-30
12:21 | 2023-09-30
11:00 | 2023-09-30
08:40 | 2023-09-30
08:00 | 2023-09-30
05:30 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24