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رياضة

فوز البرج على الحكمة وتعادل الساحل والتضامن

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:21
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استعاد البرج نغمة الانتصارات وحقق فوزا كبيرا على الحكمة بيروت وصيف القاع 3 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم.
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وسجل للبرج شادي سكاف برأسه وعلي قصاص بكرة بعيدة مستغلا خطأ الحارس احمد قعور في التشتيت وهلال الحلوة من "بنالتي". وللحكمة مدافع البرج السوري احمد الصالح خطأ في مرمى فريقه.

وتقدم الفريق الاصفر الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة، بعدما كان اخفق في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة. في حين تجمد رصيد الحكمة عند ثلاث نقاط، من فوز وخمس خسارات.

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، تعادل شباب الساحل مع التضامن صور سلبا 0 - 0.

وهذا التعادل الرابع للساحل السابع وبه رفع رصيده الى سبع نقاط، والثاني للتضامن الثامن والذي رفع رصيده الى خمس نقاط.
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