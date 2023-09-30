مورينيو يكشف تفاصيل رفضه لعرض مغرٍ من الهلال السعودي

رفض المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عرضا مغريا تم تقديمه له الصيف الماضي، من قبل ناد سعودي.

ونقل الصحفي المعروف، فابريزيو رومانو، من خلال منشور على منصة إكس، عن مورينيو قوله إن نادي الهلال السعودي كان على استعداد لدفع مبلغ ضخم له، يفوق 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتابع مورينيو "قررت الرفض لأنني أخبرت إدارة روما والمشجعين واللاعبين أنني سأبقى.. لقد أعطيتهم كلمتي".

ووفقا لمورينيو، البالغ من العمر 60 عاما، لم يُعرض على أي مدرب مثل هذه الصفقة المربحة من قبل.

وفي يونيو تم تداول خبر مفاده أن عملاق دوري المحترفين السعودي الهلال قد تواصل مع المدرب البرتغالي ليصبح مدربه الجديد، لكن مورينيوز الذي سبق وأن درب تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان، رفض فكرة الانتقال إلى السعودية.

موقع "فور فور تو" قال في تعليقه على تصريح مورينيو "لعله مورينيو يتساءل الآن عما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح" وذلك بعد بداية فريق روما السيئة في الدوري الإيطالي. (الحرة)