Advertisement

رياضة

قرار "غريب" يظلم ليفربول في الدوري.. بانتظار "الاعتذار"

Lebanon 24
30-09-2023 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1112447-638317088011481245.jpg
Doc-P-1112447-638317088011481245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استمرت هفوات التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم، بعد قرار "غريب"، حرم ليفربول من التقدم على خصمه توتنهام هوتسبر في قمة الجولة السابعة.

وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام، ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا، "للريدز" عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول.

ومرر النجم المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفا.

تم الغاء هدف ليفربول لداعي التسلسل

لكن الهدف ألغي بسبب قرار تقنية الفيديو الذي أعلن أن دياز كان متسللا.

لكن جميع الإعادات لتمريرة صلاح، أظهرت دياز في موقف سليم غير متسلل، مما أثار ضجة بين جماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صحفي مختص بالدوري الإنجليزي، إن هدف ليفربول كان صحيح تماما، وأن رابطة الدوري ستقدم اعتذارا رسميا للفريق بعد نهاية اللقاء.

( سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:58 | 2023-09-30
23:00 | 2023-09-30
16:35 | 2023-09-30
16:00 | 2023-09-30
15:45 | 2023-09-30
13:00 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24