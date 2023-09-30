"بيروت" بطل سلة الدوحة الدولية الثانية بعد فوزه على الحكمة

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توج بيروت فيرست كلوب بطلا لدورة الدوحة القطرية الدولية الثانية في كرة السلة، بفوزه على الحكمة بيروت بطل النسخة الاولى 90 - 62، في المباراة النهائية التي اجريت بينهما مساء اليوم في صالة نادي الغرافة قرب الدوحة.وبذلك ثأر بيروت لخسارته اليتيمة في افتتاح الدورة امام الحكمة بفارق ثلاث نقاط في المجموعة الاولى.وجاء الفوز باللقب بمثابة خير تحضير لفريق بيروت الذي يشارك اعتبارا من الغد في بطولة النوادي العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية ايضا.والمفارقة ان المدرب جو غطاس احرز اللقب بنسختيه الاولى مع الحكمة والثانية مع بيروت فيرست كلوب. (الوكالة الوطنية للاعلام)