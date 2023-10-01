ظهور تماثيل "للسحر والشعوذة" قبل قمة أرجنتينية محلية

ظهرت تماثيل غامضة بالقرب من استاد بيدرو بيديجاين في الأرجنتين وقبل انطلاق مباراة قمة محلية بين سان لورينزو وهوراكان في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن الغرض من وضع التماثيل هو "السحر والشعوذة"، والمساعدة على تحقيق نتيجة إيجابية في القمة المرتقبة.

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لكن لم تعلن جماهير أي فريق عن الاستعانة بهذه التماثيل، واضطرت السلطات لإزالتها لاحقا في ظل وجود ذعر من العامة للمسها.

وقال روبن إينسوا مدرب سان لورينزو للصحفيين يوم الجمعة: في مثل هذه المباريات لا يوجد فريق يملك أفضلية. لقد قرأت عن ظهور الدمية، وأعتقد أن الأمر مضحك. لا أعتقد أنها تؤثر على مباراة.

وكتبت صحيفة أولي الأرجنتينية: هذا مؤسف. لا يوجد علاقة بين ذلك وبين التراث الشعبي لواحدة من أجمل المباريات في الأرجنتين.

ونفدت كل تذاكر المباراة المرتقبة التي تشهد صراعا بين الناديين منذ أكثر من 100 عام. ولم يحقق هوراكان أي فوز خارج أرضه في ضيافة سان لورينزو منذ انتصاره 1-صفر في 2001.