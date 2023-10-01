ليفربول يتلقى اعتذارا رسميا بعد إلغاء هدفه أمام توتنهام نتيجة "خطأ بشري كبير"



Advertisement وألغى حكم المباراة هدف "ليفربول"، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بداعي تسلل اللاعب الذي أحرزه، لويس دياز، بداعي التسلل، وذلك بعد الاستعانة بتقنية الفيديو الـ"VAR"، وهو ما حوّل نتيجة المباراة لصالح توتنهام.

وقالت اللجنة في بيان اعتذارها: "نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول" و"توتنهام هوتسبير".

وأضافت: "تم إلغاء هدف دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب، لقد كان هذا خطأ واقعيا واضحا، وستقوم اللجنة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ". اعترفت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية بارتكابها خطأ، عندما ألغت هدفا لفريق "ليفربول" الإنجليزي، في المباراة التي جمعته أمس السبت أمام نظيره ‏‏"توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.‏وألغى حكم المباراة هدف "ليفربول"، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بداعي تسلل اللاعب الذي أحرزه، لويس دياز، بداعي التسلل، وذلك بعد الاستعانة بتقنية الفيديو الـ"VAR"، وهو ما حوّل نتيجة المباراة لصالح توتنهام.وقالت اللجنة في بيان اعتذارها: "نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول" و"توتنهام هوتسبير".وأضافت: "تم إلغاء هدف دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب، لقد كان هذا خطأ واقعيا واضحا، وستقوم اللجنة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".

وفي تعليقه على الاعتذار الصادر عن اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، قال مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب: "كيف يساعدنا ذلك الآن؟ لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد، لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعاً اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل"، وفقا لموقع "ليفربول". (سبوتنيك)