خورخي مارتن يفوز تحت الأمطار ويشعل الصراع على اللقب

فاز الدراج الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) بجائزة اليابان الكبرى بعد قرار اشهار الاعلام الحمراء وايقاف المنافسات بعد 12 لفة فقط بسبب الامطار الغزيرة التي تساقطت على حلبة موتيجي الاحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

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واشعل مارتن الصراع على لقب البطولة بعدما قلّص الفارق بينه متصدر الترتيب الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، والذي حلّ ثانيا في السباق، إلى 3 نقاط فقط قبل 6 جولات من النهاية (316 مقابل 319).



وانهى مارتن الذي انطلق من المركز الاول وحقق فوزه الثالث هذا العام بعد سباقي ألمانيا وسان مارينو، السباق الذي استمر 12 لفة فقط من أصل 24، بوقت 24:06.314 دقيقة متقدما بفارق 1.413 ثانية عن بانيايا. وحلّ ثالثا بطل العالم ست مرات في الفئة الاولى دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس بفارق 2.013 ثانيتين، في أول صعود له إلى منصة التتويج هذا العام في عقر دار الصانع الياباني.



وكان الدراج الاسباني قلّص الفارق إلى 8 نقاط بعد فوزه الثالث توالياً والخامس هذا العام بالسباق السريع (سبرينت) السبت، قبل أن يقلصه مجدداً إلى 3 نقاط مع نهاية الجائزة الكبرى. كما حقق خلال التجارب السبت، رقما قياسيا جديدا خلال لفة واحدة على حلبة موتيجي مع 1:43.198 دقيقة، محققا أسرع توقيت في التجارب للمرة الثانية هذا العام والـ 11 في مسيرته.