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رياضة

فوز الصفاء على طرابلس في بطولة كرة القدم

Lebanon 24
01-10-2023 | 11:59
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فاز الصفاء على طرابلس الرياضي 4 - 2 (الشوط الاول 3 - 1)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة السادسة من الدوري العام ال64 لكرة القدم.

سجل للصفاء ارنولد (2) وجوردي بروين وحسين الدر في الدقائق 5 و28 و18 و 73. ولطرابلس فؤاد وجهاد عيد في الدقيقتين 41 و89.
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وهذا الفوز الثاني للصفاء ورفع رصيده الى تسع نقاط محتفظا بالمركز السادس، والتعثر الثالث لطرابلس العاشر برصيد ثلاث نقاط.
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