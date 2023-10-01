بعد ظلم ليفربول أمام توتنهام.. رد فعل "غير معتاد" من صلاح هذا ما فعله

Advertisement

لم يخفِ نجم ليفربول المصري محمد صلاح، استياءه من إلغاء هدف صحيح لفريقه خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الموسم الجديد (2023-24) لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".وكان قد خسر ليفربول مباراة أمس ضد توتنهام بنتيجة 2-1، لكن هدفًا صحيحًا سجله الفريق عن طريق الجناح الكولومبي لويس دياز، أُلغي بداعي التسلل، وعقب المواجهة اعترفت لجنة الحكام الإنكليزية بوجود "خطأ بشري كبير" في تعامل حكام الملعب وتقنية الفار مع اللقطة.بدوره، تفاعل صلاح مع مقطع تحليلي لقرار الحكام في إلغاء هدف دياز؛ حيث انتقد محللان بشبكة "بي إن سبورتس" الإنكليزية إلغاء الهدف، لينقر الدولي المصري "زر الإعجاب"، في إشارة إلى اتفاقه مع رأي المحللَين.لكن لاحقاً، حذف صلاح إعجابه بالمنشور، الا أن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام من تداول الأمر، خاصةً أن هداف ليفربول لا ينقر "زر الإعجاب" كثيرًا في منصة "إكس- تويتر سابقًا للتواصل الاجتماعي"، ويرجع آخر مرة قام فيها صلاح بذلك إلى شهر تشرين الأول 2017؛ أي قبل 6 أعوام من الآن.وأسفرت خسارة ليفربول أمام توتنهام عن تراجع الفريق إلى المركز الرابع على سلم البريميرليغ، برصيد 16 نقطة من 7 مباريات (5 انتصارات، تعادل واحد، خسارة وحيدة).في المقابل، ارتقى توتنهام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة؛ من 5 انتصارات وتعادلَين، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، المتصدر وحامل اللقب. (winwin)