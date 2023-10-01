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رياضة

مفاجأة.. هروب نجم أجنبي من دوري "روشن" السعودي!

Lebanon 24
01-10-2023 | 15:19
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أفاد موقع "سعودي" سبورت بأن أحد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، غادر المملكة بشكل مفاجئ.

وقال الموقع إن اللاعب الأجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي، رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.
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وأشار إلى أن المصادر لم تكشف حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له، لكن من المتوقع أن تكشف الساعات التالية عن مزيد من التفاصيل التي تخص الأزمة، واللغز الذي يشغل عشاق المسابقة منذ ساعات. (سعودي)
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