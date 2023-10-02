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رياضة

أفضل من مبابي وكين وهالاند: ريال مدريد يراقب مهاجم إفريقي

Lebanon 24
02-10-2023 | 04:08
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وجه ريال مدريد أنظاره إلى أحد اللاعبين الأفارقة البارزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتغارت.

وأشارت إلى أن جيراسي لديه هذا الموسم أرقام أفضل من كيليان مبابي من "باريس سان جيرمان" وهاري كين من "بايرن ميونخ" وإيرلينغ هالاند من "مانشستر سيتي"، حيث إنه أحرز 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات بمختلف البطولات.
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وذكرت: "تحطيم جراسي للأرقام القياسية جعله محط أنظار الكثير من الأندية هذا الموسم على رأسهم ريال مدريد، كما أنه يحظى بإعجاب خاص من فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وجوني كالافات رئيس الكشافة".

ورغم أن جراسي لديه عقد مع شتوتجارت حتى 2026، لكن يعتقد ريال مدريد أن يمكنه حسم الصفقة لأن قيمته السوقية تبلغ 15 مليون يورو فقط. (كووورة)
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