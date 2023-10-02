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رياضة

بعد "فضيحة مباراة ليفربول".. مدرب جديد ينتقد لجنة الحكام

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:00
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قال ستيف كوبر مدرب نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن حكام البطولة فشلوا في إصدار القرارات الصحيحة من جديد، الأحد، بينما تستمر الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بعد عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل مؤخرا.
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واستبدلت لجنة الحكام في إنجلترا الحكمين دارين إنغلاند ودانكوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الممتاز بعد أن كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام على ليفربول 2-1، السبت الماضي، وبعدما أقرت اللجنة بحدوث "خطأ كبير" من جانب حكم الفيديو المساعد.

وقال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد، الذي أدى لإلغاء هدف لاعبه لويس دياز "قوض النزاهة الرياضية".
 
ومع استمرار التركيز على القرارات التحكيمية، عبر كوبر عن غضبه لطرد لاعبه موسى نياكاتي في تعادل فريقه أمام برنتفورد، الأحد.

وقال كوبر عن ذلك: "بما أنها كانت المباراة الوحيدة المقررة في الدوري الممتاز في هذا اليوم فإن لجنة الحكام كانت بحاجة إلى تجنب أي شائبة في هذا اليوم لكن العكس هو ما حدث".
 
وأضاف: "كلنا نتمنى أن يكون الحكام في الوضع المناسب وأن نساعدهم لكن عليهم مساعدة أنفسهم. آخر ما يحتاجه الحكام هو حدوث جدل حول القرارات التحكيمية". (سكاي نيوز عربية) 
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