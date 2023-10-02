Advertisement

رياضة

نبأ رياضي حزين.. وفاة مهاجم "مانشستر سيتي" بعد صراع طويل مع السرطان!

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1112959-638318728389831625.jpg
Doc-P-1112959-638318728389831625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي مهاجم "مانشستر سيتي" الدولي السابق فرانسيس لي عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع السرطان.
وقد شغل لي أيضا منصب رئيس مجلس إدارة النادي خلال حقبة التسعينات، وسجل 148 هدفا في 330 مباراة خاضها بألوان "مانشستر سيتي"، بين عامي 1967 و1974.
Advertisement


وعن تلك الحادثة المؤسفة، قال "مانشستر سيتي" في بيان: "بأعمق الحزن وأثقل القلوب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".
وأضاف: "توفي فراني في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان. يود الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية. كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول ملعب الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".

وقد ولد لي في 29 نيسان 1944، وصفه "مانشستر سيتي" بـ"الأسطورة"، وفاز بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية.

كما لعب لمنتخب "الأسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف، بين عامي 1968 و1972.

ودافع لي أيضا عن فريقي بولتون (1959-1967) وديربي كاونتي (1974-1976)، قبل أن يعود إلى سيتي كرئيس لمجلس إدارته عام 1994، حيث استمر في منصبه لفترة 4 أعوام. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
19:00 | 2023-10-02
16:49 | 2023-10-02
15:01 | 2023-10-02
14:48 | 2023-10-02
11:44 | 2023-10-02
11:00 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24