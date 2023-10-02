Advertisement

رياضة

أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني.. هذا ما جرى بالتفاصيل! (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1113003-638318801533119883.jpg
Doc-P-1113003-638318801533119883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.
 
وفي التفاصيل، رفض نجوم الاتحاد النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي، بحسب ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.
 
وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".
 
Advertisement

 
 
الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن فريق الاتحاد السعودي غادر أرضية ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني.
 
 
وتعليقاً على هذه الحادثة، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا أوضح من خلاله ما جرى خلال المباراة.
 


وجاء البيان على النحو الآتي:

"تم إلغاء مباراة بين سباهان والاتحاد والتي كان مقرر إقامتها على ملعب الفريق الإيراني بسبب ظروف غير متوقعة.

ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة". (رصد لبنان24)
 

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
19:00 | 2023-10-02
16:49 | 2023-10-02
15:01 | 2023-10-02
12:46 | 2023-10-02
11:44 | 2023-10-02
11:00 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24