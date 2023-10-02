أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني.. هذا ما جرى بالتفاصيل! (فيديو)

شهدت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.

وفي التفاصيل، رفض نجوم الاتحاد النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي، بحسب ما أفادت به قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".