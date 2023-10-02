خسارة العهد وتعادل النجمة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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لقي نادي العهد خسارته الاولى امام الفتوة السوري 0 - 1 (الشوط الاول 0 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب الامير عبدالله بن جلوي في مدينة الاحساء السعودية، في المرحلة الثانية من المجموعة الاولى لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وسجل إصابة الفوز لفريق محافظة دير الزور مصطفى جنيد في الدقيقة 67 بكرة ارضية الى يمين الحارس مصطفى مطر.وتفوق لاعبو العهد في الشوط الاول، من دون النجاح في هز الشباك السورية. في حين جاء الشوط الثاني في مصلحة الفتوة لعباً ونتيجة.وكان العهد، بطل المسابقة في 2019، قد فاز في المرحلة الاولى على النهضة العماني في مسقط 2 - 1.وعلى استاد صباح السالم في العاصمة الكويت، تعادل النجمة مع مضيفه العربي الكويتي سلبا 0 - 0 في المجموعة الثالثة، لينتزع النجمة نقطته الاولى في المسابقة، بعد خسارته في المرحلة الاولى امام الرفاع البحريني بثنائية بيضاء.