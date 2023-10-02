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رياضة

كلمات قاسية من ليفربول.. وطلب رسمي بعد "فضيحة الهدف الملغى"

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:00
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قدم ليفربول طلباً رسمياً للاستماع إلى تسجيل للحوار الذي بين الحكام، أثناء إلغاء هدف صحيح للفريق أمام مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ونجح الفريق الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه كورتس جونز في الدقيقة 26، في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الكولومبي لويس دياس (34)، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل الذي أشار له "الفار".
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وبعد دقيقتين سجل توتنهام هدفه الأول، ثم تعادل ليفربول، وأضاف الفريق اللندني الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة ليخرج فائزاً 2-1.

وعقب نهاية المباراة، أقرت رابطة الحكام المحترفين بوجود "خطأ بشري واضح وصريح، كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل الفار، لكن الأخير لم يتدخل".

أكد ليفربول في بيان بكلمات قاسية وهجومية، الأحد، أنه يريد "استكشاف مجموعة الخيارات المتاحة"، واعتبر أنه "من الواضح أن قوانين اللعبة لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، الأمر الذي قوّض النزاهة الرياضية".

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الاثنين، إن ليفربول طلب الاستماع إلى ما دار بين غرفة "الفار" وحكم الملعب، بعد تقارير تحدثت عن سوء فهم بين الطرفين، حيث اعتقد حكما "الفار" أن الهدف احتسب لذلك لم يتدخلا.

وكانت رابطة الحكام قد أوقفت حكمي "الفار" دارين إنغلاند ودانيال كوك لما تبقى من مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي، على خلفية الهدف الملغى.

وأشارت "إندبندنت" إلى مناقشات جارية داخل رابطة الحكام حول موعد إصدار الملف الصوتي للنقاش الذي دار بين الحكام، موضحة أن هناك "ضغوطاً متزايدة للقيام بذلك عاجلاً".

ويعرب عدد من المسؤولين في أندية أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز عن استيائهم المتزايد بشأن هذا الجدل، مع شعور متزايد بأن ليفربول "يجب أن يتقبل حدوث الأخطاء"، وفق الصحيفة.

فبينما كان هناك تعاطف مبدئي مع ليفربول بشأن حجم الخطأ، فإن قوة بيان النادي "أزعجت مسؤولي الأندية الأخرى".
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